08:15, 30 Июль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 5060 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2003,
город Алматы - 825,
город Шымкент - 241,
Акмолинская область - 175,
Актюбинская область - 110,
Алматинская область - 106,
Атырауская область - 224,
Восточно-Казахстанская область - 65,
Жамбылская область - 50,
Западно-Казахстанская область - 206,
Карагандинская область - 218,
Костанайская область - 198,
Кызылординская область - 72,
Мангистауская область - 199,
Павлодарская область - 90,
Северо-Казахстанская область - 147,
Туркестанская область - 131.
Итого выздоровевших в Казахстане - 467972.