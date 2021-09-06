08:15, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 4982 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 549,
город Алматы - 613,
город Шымкент - 552,
Акмолинская область - 278,
Актюбинская область - 58,
Алматинская область - 152,
Атырауская область - 601,
Восточно-Казахстанская область - 131,
Жамбылская область - 159,
Западно-Казахстанская область - 5,
Карагандинская область - 1013,
Костанайская область - 73,
Кызылординская область - 159,
Мангистауская область - 193,
Павлодарская область - 267,
Северо-Казахстанская область - 120,
Туркестанская область - 59.
Итого выздоровевших в Казахстане - 721627.