08:15, 30 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 4938 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 476,
город Алматы - 1078,
город Шымкент - 148,
Акмолинская область - 283,
Актюбинская область - 225,
Алматинская область - 480,
Атырауская область - 137,
Восточно-Казахстанская область - 107,
Жамбылская область - 50,
Западно-Казахстанская область - 62,
Карагандинская область - 1197,
Костанайская область - 8,
Кызылординская область - 129,
Мангистауская область - 171,
Павлодарская область - 198,
Северо-Казахстанская область - 95,
Туркестанская область - 94.
Итого выздоровевших в Казахстане - 667096.