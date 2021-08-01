08:15, 01 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 4933 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1992,
город Алматы - 849,
город Шымкент - 319,
Акмолинская область - 176,
Алматинская область - 86,
Восточно-Казахстанская область - 89,
Западно-Казахстанская область - 178,
Карагандинская область - 786,
Костанайская область - 57,
Кызылординская область - 85,
Мангистауская область - 105,
Павлодарская область - 43,
Северо-Казахстанская область - 118,
Туркестанская область - 50.
Итого выздоровевших в Казахстане - 478277.