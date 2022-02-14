08:15, 14 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 4892 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 415
город Алматы - 1130
Акмолинская область - 715
Алматинская область - 224
Атырауская область - 303
Восточно-Казахстанская область - 424
Жамбылская область - 14
Западно-Казахстанская область - 14
Карагандинская область - 914
Костанайская область - 196
Кызылординская область - 36
Мангистауская область - 45
Павлодарская область - 403
Северо-Казахстанская область - 55
Туркестанская область - 4
Итого выздоровевших в Казахстане - 1224938.