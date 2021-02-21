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    08:15, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 487 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 139, город Шымкент - 7, Алматинская область - 65, Атырауская область - 42, Восточно-Казахстанская область - 17, Западно-Казахстанская область - 25, Карагандинская область - 45, Костанайская область - 31, Кызылординская область - 2, Мангистауская область - 7, Павлодарская область - 77, Северо-Казахстанская область - 22, Туркестанская область - 8.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 191097.

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    Официальные источники (служебная)
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