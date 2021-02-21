За прошедшие сутки в Казахстане 487 человек выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 487 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 139, город Шымкент - 7, Алматинская область - 65, Атырауская область - 42, Восточно-Казахстанская область - 17, Западно-Казахстанская область - 25, Карагандинская область - 45, Костанайская область - 31, Кызылординская область - 2, Мангыстауская область - 7, Павлодарская область - 77, Северо-Казахстанская область - 22, Туркестанская область - 8.

Итого выздоровевших в Казахстане – 191 097.