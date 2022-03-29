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    08:15, 29 Март 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 4,

    город Шымкент - 2,

    Акмолинская область - 1,

    Алматинская область - 2,

    Атырауская область - 15,

    Восточно-Казахстанская область - 8,

    Жамбылская область - 211,

    Западно-Казахстанская область - 175,

    Карагандинская область - 39,

    Костанайская область - 1,

    Кызылординская область - 1,

    Северо-Казахстанская область - 25.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 1288751.

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