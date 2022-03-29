08:15, 29 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 4,
город Шымкент - 2,
Акмолинская область - 1,
Алматинская область - 2,
Атырауская область - 15,
Восточно-Казахстанская область - 8,
Жамбылская область - 211,
Западно-Казахстанская область - 175,
Карагандинская область - 39,
Костанайская область - 1,
Кызылординская область - 1,
Северо-Казахстанская область - 25.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1288751.