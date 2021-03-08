08:15, 08 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 480 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 68,
город Алматы - 54,
город Шымкент - 10,
Акмолинская область - 56,
Алматинская область - 27,
Атырауская область - 33,
Восточно-Казахстанская область - 17,
Жамбылская область - 27,
Западно-Казахстанская область - 36,
Карагандинская область - 33,
Костанайская область - 28,
Кызылординская область - 9,
Павлодарская область - 50,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 11.
Итого выздоровевших в Казахстане - 202230.