08:15, 02 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 4681 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1824,
город Алматы - 784,
город Шымкент - 261,
Акмолинская область - 178,
Алматинская область - 87,
Атырауская область - 278,
Восточно-Казахстанская область - 46,
Западно-Казахстанская область - 27,
Карагандинская область - 648,
Костанайская область - 77,
Кызылординская область - 100,
Мангистауская область - 96,
Павлодарская область - 18,
Северо-Казахстанская область - 136,
Туркестанская область - 121.
Итого выздоровевших в Казахстане - 482958.