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    08:15, 02 Август 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 4681 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1824,

    город Алматы - 784,

    город Шымкент - 261,

    Акмолинская область - 178,

    Алматинская область - 87,

    Атырауская область - 278,

    Восточно-Казахстанская область - 46,

    Западно-Казахстанская область - 27,

    Карагандинская область - 648,

    Костанайская область - 77,

    Кызылординская область - 100,

    Мангистауская область - 96,

    Павлодарская область - 18,

    Северо-Казахстанская область - 136,

    Туркестанская область - 121.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 482958.

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    Официальные источники (служебная)
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