08:15, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 4672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 225
город Алматы - 921
город Шымкент - 53
Акмолинская область - 231
Актюбинская область - 580
Алматинская область - 516
Атырауская область - 416
Восточно-Казахстанская область - 102
Жамбылская область - 185
Западно-Казахстанская область - 132
Карагандинская область - 342
Костанайская область - 181
Кызылординская область - 93
Мангистауская область - 208
Павлодарская область - 339
Северо-Казахстанская область - 34
Туркестанская область - 114
Итого выздоровевших в Казахстане - 784541.