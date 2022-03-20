08:15, 20 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 463 человек выздоровело от коронавирусной инфекции
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 9,
город Алматы - 32,
Акмолинская область - 3,
Алматинская область - 41,
Восточно-Казахстанская область - 3,
Жамбылская область - 94,
Западно-Казахстанская область - 167,
Карагандинская область - 26,
Костанайская область - 7,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 12,
Северо-Казахстанская область - 67.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1285159.