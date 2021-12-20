08:15, 20 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 456 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 98,
город Алматы - 30,
Акмолинская область - 69,
Алматинская область - 5,
Атырауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 35,
Западно-Казахстанская область - 1,
Карагандинская область - 113,
Кызылординская область - 2,
Павлодарская область - 41,
Северо-Казахстанская область - 46,
Туркестанская область - 11.
Итого выздоровевших в Казахстане - 953206.