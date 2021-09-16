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    08:15, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 4548 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 452,

    город Алматы - 1006,

    город Шымкент - 47,

    Акмолинская область - 246,

    Актюбинская область - 548,

    Алматинская область - 595,

    Атырауская область - 62,

    Восточно-Казахстанская область - 257,

    Жамбылская область - 54,

    Западно-Казахстанская область - 134,

    Карагандинская область - 272,

    Костанайская область - 163,

    Кызылординская область - 115,

    Мангистауская область - 235,

    Павлодарская область - 257,

    Северо-Казахстанская область - 24,

    Туркестанская область - 81.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 775106.

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