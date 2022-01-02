08:15, 02 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 440 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 101,
город Алматы - 21,
Акмолинская область - 44,
Алматинская область - 31,
Атырауская область - 25,
Восточно-Казахстанская область - 28,
Жамбылская область - 7,
Карагандинская область - 97,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 29,
Северо-Казахстанская область - 48,
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 961213.