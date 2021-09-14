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    08:15, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 4386 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 344,

    город Алматы - 679,

    город Шымкент - 29,

    Акмолинская область - 259,

    Актюбинская область - 533,

    Алматинская область - 425,

    Атырауская область - 435,

    Восточно-Казахстанская область - 124,

    Жамбылская область - 129,

    Западно-Казахстанская область - 129,

    Карагандинская область - 343,

    Костанайская область - 78,

    Кызылординская область - 166,

    Мангистауская область - 185,

    Павлодарская область - 416,

    Северо-Казахстанская область - 23,

    Туркестанская область - 89.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 766435.

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