08:15, 19 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 436 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 90,
город Алматы - 46,
Акмолинская область - 64,
Алматинская область - 8,
Атырауская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 24,
Жамбылская область - 12,
Карагандинская область - 99,
Кызылординская область - 3,
Павлодарская область - 55,
Северо-Казахстанская область - 28,
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 952750.