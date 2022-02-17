08:15, 17 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 4326 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 396
город Алматы - 1036
город Шымкент - 455
Акмолинская область - 607
Алматинская область - 45
Атырауская область - 171
Восточно-Казахстанская область - 30
Жамбылская область - 44
Западно-Казахстанская область - 26
Карагандинская область - 392
Костанайская область - 136
Кызылординская область - 20
Мангистауская область - 21
Павлодарская область - 749
Северо-Казахстанская область - 160
Туркестанская область - 38
Итого выздоровевших в Казахстане - 1240562.