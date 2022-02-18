08:15, 18 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 4107 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 631
город Алматы - 485
город Шымкент - 163
Акмолинская область - 507
Актюбинская область - 561
Алматинская область - 250
Атырауская область - 156
Восточно-Казахстанская область - 20
Западно-Казахстанская область - 309
Карагандинская область - 142
Костанайская область - 155
Кызылординская область - 9
Мангистауская область - 16
Павлодарская область - 644
Северо-Казахстанская область - 45
Туркестанская область - 14
Итого выздоровевших в Казахстане - 1244669.