08:15, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 3959 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 261,
город Алматы - 1039,
Акмолинская область - 257,
Актюбинская область - 57,
Алматинская область - 468,
Атырауская область - 478,
Восточно-Казахстанская область - 72,
Жамбылская область - 157,
Западно-Казахстанская область - 70,
Карагандинская область - 301,
Костанайская область - 138,
Кызылординская область - 152,
Мангистауская область - 240,
Павлодарская область - 231,
Северо-Казахстанская область - 18,
Туркестанская область - 20.
Итого выздоровевших в Казахстане - 762049.