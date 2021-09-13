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    08:15, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 3959 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 261,

    город Алматы - 1039,

    Акмолинская область - 257,

    Актюбинская область - 57,

    Алматинская область - 468,

    Атырауская область - 478,

    Восточно-Казахстанская область - 72,

    Жамбылская область - 157,

    Западно-Казахстанская область - 70,

    Карагандинская область - 301,

    Костанайская область - 138,

    Кызылординская область - 152,

    Мангистауская область - 240,

    Павлодарская область - 231,

    Северо-Казахстанская область - 18,

    Туркестанская область - 20.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 762049.

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