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    08:15, 22 Январь 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 3907 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1464,

    город Алматы - 1020,

    Акмолинская область - 35,

    Алматинская область - 295,

    Атырауская область - 73,

    Восточно-Казахстанская область - 170,

    Жамбылская область - 43,

    Западно-Казахстанская область - 24,

    Карагандинская область - 344,

    Костанайская область - 26,

    Кызылординская область - 61,

    Мангистауская область - 27,

    Павлодарская область - 124,

    Северо-Казахстанская область - 183,

    Туркестанская область - 18.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 984751.

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    Официальные источники (служебная)
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