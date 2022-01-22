08:15, 22 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 3907 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1464,
город Алматы - 1020,
Акмолинская область - 35,
Алматинская область - 295,
Атырауская область - 73,
Восточно-Казахстанская область - 170,
Жамбылская область - 43,
Западно-Казахстанская область - 24,
Карагандинская область - 344,
Костанайская область - 26,
Кызылординская область - 61,
Мангистауская область - 27,
Павлодарская область - 124,
Северо-Казахстанская область - 183,
Туркестанская область - 18.
Итого выздоровевших в Казахстане - 984751.