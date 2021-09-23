08:15, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 3905 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 200,
город Алматы - 848,
город Шымкент - 72,
Акмолинская область - 201,
Актюбинская область - 137,
Алматинская область - 578,
Атырауская область - 265,
Восточно-Казахстанская область - 193,
Жамбылская область - 82,
Западно-Казахстанская область - 136,
Карагандинская область - 399,
Костанайская область - 142,
Кызылординская область - 59,
Мангистауская область - 98,
Павлодарская область - 312,
Северо-Казахстанская область - 163,
Туркестанская область - 20.
Итого выздоровевших в Казахстане - 801673.