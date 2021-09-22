08:15, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 3865 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 205,
город Алматы - 1006,
город Шымкент - 117,
Акмолинская область - 217,
Актюбинская область - 237,
Алматинская область - 465,
Атырауская область - 44,
Восточно-Казахстанская область - 169,
Жамбылская область - 95,
Западно-Казахстанская область - 128,
Карагандинская область - 347,
Костанайская область - 131,
Кызылординская область - 79,
Мангистауская область - 103,
Павлодарская область - 335,
Северо-Казахстанская область - 112,
Туркестанская область - 75.
Итого выздоровевших в Казахстане - 797768.