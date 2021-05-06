08:15, 06 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 3816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 379,
город Алматы - 1951,
город Шымкент - 64,
Акмолинская область - 14,
Актюбинская область - 193,
Алматинская область - 274,
Атырауская область - 140,
Восточно-Казахстанская область - 31,
Жамбылская область - 140,
Западно-Казахстанская область - 48,
Карагандинская область - 229,
Костанайская область - 21,
Кызылординская область - 65,
Мангистауская область - 90,
Павлодарская область - 85,
Северо-Казахстанская область - 23,
Туркестанская область - 69.
Итого выздоровевших в Казахстане - 288187.