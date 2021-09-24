08:15, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 3673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 189,
город Алматы - 897,
город Шымкент - 67,
Акмолинская область - 203,
Актюбинская область - 214,
Алматинская область - 542,
Атырауская область - 237,
Восточно-Казахстанская область - 190,
Жамбылская область - 45,
Западно-Казахстанская область - 138,
Карагандинская область - 354,
Костанайская область - 138,
Кызылординская область - 99,
Мангистауская область - 44,
Павлодарская область - 205,
Северо-Казахстанская область - 68,
Туркестанская область - 43.
Итого выздоровевших в Казахстане - 805346.