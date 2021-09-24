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    08:15, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 3673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 189,

    город Алматы - 897,

    город Шымкент - 67,

    Акмолинская область - 203,

    Актюбинская область - 214,

    Алматинская область - 542,

    Атырауская область - 237,

    Восточно-Казахстанская область - 190,

    Жамбылская область - 45,

    Западно-Казахстанская область - 138,

    Карагандинская область - 354,

    Костанайская область - 138,

    Кызылординская область - 99,

    Мангистауская область - 44,

    Павлодарская область - 205,

    Северо-Казахстанская область - 68,

    Туркестанская область - 43.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 805346.

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