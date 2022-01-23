08:15, 23 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 3657 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1465,
город Алматы - 833,
город Шымкент - 33,
Акмолинская область - 25,
Алматинская область - 350,
Атырауская область - 95,
Восточно-Казахстанская область - 172,
Жамбылская область - 42,
Западно-Казахстанская область - 38,
Карагандинская область - 341,
Костанайская область - 17,
Кызылординская область - 44,
Мангистауская область - 32,
Павлодарская область - 57,
Северо-Казахстанская область - 85,
Туркестанская область - 28.
Итого выздоровевших в Казахстане - 988408.