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    08:15, 07 Май 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 3642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 466,

    город Алматы - 1485,

    город Шымкент - 61,

    Акмолинская область - 217,

    Актюбинская область - 168,

    Алматинская область - 344,

    Атырауская область - 123,

    Восточно-Казахстанская область - 83,

    Жамбылская область - 60,

    Западно-Казахстанская область - 72,

    Карагандинская область - 214,

    Костанайская область - 20,

    Кызылординская область - 73,

    Мангистауская область - 72,

    Павлодарская область - 90,

    Северо-Казахстанская область - 46,

    Туркестанская область - 48.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 291829.

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