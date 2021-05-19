08:15, 19 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 3575 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 586,
город Алматы - 1313,
город Шымкент - 14,
Акмолинская область - 170,
Актюбинская область - 188,
Алматинская область - 386,
Атырауская область - 98,
Восточно-Казахстанская область - 81,
Жамбылская область - 68,
Западно-Казахстанская область - 110,
Карагандинская область - 324,
Костанайская область - 27,
Кызылординская область - 58,
Мангистауская область - 16,
Павлодарская область - 80,
Северо-Казахстанская область - 8,
Туркестанская область - 48.
Итого выздоровевших в Казахстане - 323816.