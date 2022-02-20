08:15, 20 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 3533 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 259
город Алматы - 902
город Шымкент - 401
Акмолинская область - 360
Алматинская область - 232
Атырауская область - 210
Восточно-Казахстанская область - 31
Жамбылская область - 64
Западно-Казахстанская область - 31
Карагандинская область - 61
Костанайская область - 125
Кызылординская область - 30
Мангистауская область - 60
Павлодарская область - 572
Северо-Казахстанская область - 170
Туркестанская область - 25
Итого выздоровевших в Казахстане - 1251641.