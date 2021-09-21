08:15, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 3509 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 96,
город Алматы - 607,
город Шымкент - 19,
Акмолинская область - 221,
Актюбинская область - 293,
Алматинская область - 481,
Атырауская область - 209,
Восточно-Казахстанская область - 176,
Жамбылская область - 101,
Западно-Казахстанская область - 147,
Карагандинская область - 323,
Костанайская область - 69,
Кызылординская область - 98,
Мангистауская область - 133,
Павлодарская область - 355,
Северо-Казахстанская область - 25,
Туркестанская область - 156.
Итого выздоровевших в Казахстане - 793903.