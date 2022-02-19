08:15, 19 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 3439 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 276
город Алматы - 625
Акмолинская область - 468
Актюбинская область - 271
Алматинская область - 232
Атырауская область - 10
Восточно-Казахстанская область - 27
Жамбылская область - 53
Западно-Казахстанская область - 556
Карагандинская область - 109
Костанайская область - 146
Кызылординская область - 19
Мангистауская область - 26
Павлодарская область - 618
Туркестанская область - 3
Итого выздоровевших в Казахстане - 1248108.