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    08:15, 23 Март 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 121, город Шымкент - 1, Актюбинская область - 12, Алматинская область - 23, Атырауская область - 18, Восточно-Казахстанская область - 12, Западно-Казахстанская область - 62, Карагандинская область - 47, Костанайская область - 1, Кызылординская область - 6, Мангистауская область - 1, Павлодарская область - 33.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 212091.

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    Официальные источники (служебная)
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