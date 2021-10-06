08:15, 06 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 3307 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 478,
город Алматы - 975,
город Шымкент - 81,
Акмолинская область - 148,
Актюбинская область - 340,
Алматинская область - 35,
Атырауская область - 109,
Восточно-Казахстанская область - 189,
Жамбылская область - 56,
Западно-Казахстанская область - 37,
Карагандинская область - 175,
Костанайская область - 133,
Кызылординская область - 76,
Мангистауская область - 40,
Павлодарская область - 240,
Северо-Казахстанская область - 163,
Туркестанская область - 32.
Итого выздоровевших в Казахстане - 835805.