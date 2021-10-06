РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 3307 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

    None
    None

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 478,

    город Алматы - 975,

    город Шымкент - 81,

    Акмолинская область - 148,

    Актюбинская область - 340,

    Алматинская область - 35,

    Атырауская область - 109,

    Восточно-Казахстанская область - 189,

    Жамбылская область - 56,

    Западно-Казахстанская область - 37,

    Карагандинская область - 175,

    Костанайская область - 133,

    Кызылординская область - 76,

    Мангистауская область - 40,

    Павлодарская область - 240,

    Северо-Казахстанская область - 163,

    Туркестанская область - 32.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 835805.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!