08:15, 20 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 3210 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 631,
город Алматы - 765,
город Шымкент - 140,
Акмолинская область - 154,
Актюбинская область - 168,
Алматинская область - 397,
Атырауская область - 79,
Восточно-Казахстанская область - 31,
Жамбылская область - 58,
Западно-Казахстанская область - 49,
Карагандинская область - 400,
Костанайская область - 19,
Кызылординская область - 85,
Мангистауская область - 46,
Павлодарская область - 124,
Северо-Казахстанская область - 12,
Туркестанская область - 52.
Итого выздоровевших в Казахстане - 327026.