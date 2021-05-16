08:15, 16 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 3166 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 499
город Алматы - 1009
Акмолинская область - 341
Алматинская область - 328
Атырауская область - 161
Восточно-Казахстанская область - 142
Жамбылская область - 75
Западно-Казахстанская область - 45
Карагандинская область - 346
Костанайская область - 25
Кызылординская область - 57
Мангистауская область - 56
Павлодарская область - 33
Северо-Казахстанская область - 10
Туркестанская область - 39
Итого выздоровевших в Казахстане - 316003.