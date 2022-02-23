08:15, 23 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 3146 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 320
город Алматы - 570
город Шымкент - 566
Акмолинская область - 177
Алматинская область - 150
Атырауская область - 64
Восточно-Казахстанская область - 62
Жамбылская область - 63
Западно-Казахстанская область - 202
Карагандинская область - 52
Костанайская область - 175
Кызылординская область - 16
Мангистауская область - 3
Павлодарская область - 566
Северо-Казахстанская область - 145
Туркестанская область - 15
Итого выздоровевших в Казахстане - 1259430.