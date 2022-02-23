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    08:15, 23 Февраль 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 3146 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 320

    город Алматы - 570

    город Шымкент - 566

    Акмолинская область - 177

    Алматинская область - 150

    Атырауская область - 64

    Восточно-Казахстанская область - 62

    Жамбылская область - 63

    Западно-Казахстанская область - 202

    Карагандинская область - 52

    Костанайская область - 175

    Кызылординская область - 16

    Мангистауская область - 3

    Павлодарская область - 566

    Северо-Казахстанская область - 145

    Туркестанская область - 15


    Итого выздоровевших в Казахстане - 1259430.

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