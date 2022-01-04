08:15, 04 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 311 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 70,
город Алматы - 15,
Акмолинская область - 35,
Алматинская область - 6,
Атырауская область - 3,
Восточно-Казахстанская область - 24,
Жамбылская область - 2,
Карагандинская область - 59,
Костанайская область - 6,
Кызылординская область - 3,
Павлодарская область - 63,
Северо-Казахстанская область - 24,
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 961806.