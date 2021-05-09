08:15, 09 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 3106 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 493,
город Алматы - 1203,
Акмолинская область - 266,
Актюбинская область - 40,
Алматинская область - 325,
Атырауская область - 119,
Восточно-Казахстанская область - 72,
Жамбылская область - 47,
Западно-Казахстанская область - 114,
Карагандинская область - 234,
Костанайская область - 5,
Кызылординская область - 49,
Мангистауская область - 35,
Павлодарская область - 38,
Северо-Казахстанская область - 16,
Туркестанская область - 50.
Итого выздоровевших в Казахстане - 297268.