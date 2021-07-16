08:15, 16 Июль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 3012 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1372,
город Алматы - 334,
город Шымкент - 130,
Акмолинская область - 80,
Актюбинская область - 38,
Алматинская область - 62,
Атырауская область - 118,
Восточно-Казахстанская область - 58,
Западно-Казахстанская область - 288,
Карагандинская область - 196,
Костанайская область - 73,
Кызылординская область - 26,
Мангистауская область - 94,
Павлодарская область - 80,
Северо-Казахстанская область - 28,
Туркестанская область - 35.
Итого выздоровевших в Казахстане - 423996.