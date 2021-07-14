08:15, 14 Июль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2960 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1132,
город Алматы - 445,
город Шымкент - 125,
Акмолинская область - 48,
Актюбинская область - 49,
Алматинская область - 58,
Атырауская область - 98,
Восточно-Казахстанская область - 77,
Жамбылская область - 36,
Западно-Казахстанская область - 216,
Карагандинская область - 451,
Костанайская область - 43,
Кызылординская область - 18,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 103,
Северо-Казахстанская область - 20,
Туркестанская область - 31.
Итого выздоровевших в Казахстане - 418228.