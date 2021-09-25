08:15, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 150,
город Алматы - 501,
город Шымкент - 42,
Акмолинская область - 202,
Актюбинская область - 238,
Алматинская область - 507,
Атырауская область - 23,
Восточно-Казахстанская область - 213,
Жамбылская область - 109,
Западно-Казахстанская область - 123,
Карагандинская область - 288,
Костанайская область - 75,
Кызылординская область - 45,
Мангистауская область - 27,
Павлодарская область - 295,
Северо-Казахстанская область - 72,
Туркестанская область - 44.
Итого выздоровевших в Казахстане - 808300.