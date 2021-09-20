08:15, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 110,
город Алматы - 589,
город Шымкент - 24,
Акмолинская область - 224,
Алматинская область - 606,
Атырауская область - 251,
Восточно-Казахстанская область - 183,
Жамбылская область - 219,
Западно-Казахстанская область - 11,
Карагандинская область - 292,
Костанайская область - 123,
Кызылординская область - 72,
Мангистауская область - 88,
Павлодарская область - 113,
Северо-Казахстанская область - 32,
Туркестанская область - 7.
Итого выздоровевших в Казахстане - 790394.