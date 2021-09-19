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    08:15, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2909 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 239,

    город Алматы - 690,

    город Шымкент - 110,

    Акмолинская область - 217,

    Актюбинская область - 61,

    Алматинская область - 98,

    Атырауская область - 329,

    Восточно-Казахстанская область - 181,

    Западно-Казахстанская область - 26,

    Карагандинская область - 342,

    Костанайская область - 28,

    Кызылординская область - 200,

    Мангистауская область - 179,

    Павлодарская область - 111,

    Северо-Казахстанская область - 64,

    Туркестанская область - 34.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 787450.

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    Официальные источники (служебная)
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