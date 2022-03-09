08:15, 09 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 290 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2,
город Алматы - 131,
Акмолинская область - 23,
Алматинская область - 7,
Атырауская область - 30,
Восточно-Казахстанская область - 4,
Жамбылская область - 1,
Западно-Казахстанская область - 6,
Карагандинская область - 30,
Кызылординская область - 7,
Павлодарская область - 25,
Северо-Казахстанская область - 24.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1277680.