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    08:15, 21 Май 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2892 человека выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 505,

    город Алматы - 796,

    город Шымкент - 3,

    Акмолинская область - 158,

    Актюбинская область - 85,

    Алматинская область - 389,

    Атырауская область - 70,

    Восточно-Казахстанская область - 169,

    Жамбылская область - 65,

    Западно-Казахстанская область - 41,

    Карагандинская область - 346,

    Костанайская область - 19,

    Кызылординская область - 53,

    Мангистауская область - 23,

    Павлодарская область - 146,

    Северо-Казахстанская область - 18,

    Туркестанская область - 6.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 329918.

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