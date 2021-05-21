08:15, 21 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2892 человека выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 505,
город Алматы - 796,
город Шымкент - 3,
Акмолинская область - 158,
Актюбинская область - 85,
Алматинская область - 389,
Атырауская область - 70,
Восточно-Казахстанская область - 169,
Жамбылская область - 65,
Западно-Казахстанская область - 41,
Карагандинская область - 346,
Костанайская область - 19,
Кызылординская область - 53,
Мангистауская область - 23,
Павлодарская область - 146,
Северо-Казахстанская область - 18,
Туркестанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 329918.