08:15, 17 Апрель 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 188,
город Алматы - 1590,
город Шымкент - 20,
Акмолинская область - 66,
Актюбинская область - 135,
Алматинская область - 191,
Атырауская область - 19,
Восточно-Казахстанская область - 43,
Жамбылская область - 13,
Западно-Казахстанская область - 99,
Карагандинская область - 152,
Костанайская область - 230,
Кызылординская область - 33,
Мангистауская область - 26,
Павлодарская область - 38,
Северо-Казахстанская область - 37,
Туркестанская область - 12.
Итого выздоровевших в Казахстане - 244517.