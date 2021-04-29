08:15, 29 Апрель 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2850 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 413,
город Алматы - 931,
город Шымкент - 6,
Акмолинская область - 116,
Актюбинская область - 230,
Алматинская область - 329,
Атырауская область - 153,
Восточно-Казахстанская область - 76,
Западно-Казахстанская область - 166,
Карагандинская область - 177,
Костанайская область - 17,
Кызылординская область - 70,
Мангистауская область - 24,
Павлодарская область - 92,
Северо-Казахстанская область - 38,
Туркестанская область - 12.
Итого выздоровевших в Казахстане - 271289.