08:15, 18 Июль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2823 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1077,
город Алматы - 337,
город Шымкент - 126,
Акмолинская область - 108,
Актюбинская область - 38,
Алматинская область - 44,
Атырауская область - 36,
Восточно-Казахстанская область - 49,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 145,
Карагандинская область - 664,
Костанайская область - 34,
Кызылординская область - 37,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 62,
Северо-Казахстанская область - 32,
Туркестанская область - 16.
Итого выздоровевших в Казахстане - 430060.