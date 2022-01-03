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    08:15, 03 Январь 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 282 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 89,

    город Алматы - 10,

    Акмолинская область - 38,

    Актюбинская область - 7,

    Алматинская область - 36,

    Восточно-Казахстанская область - 12,

    Жамбылская область - 4,

    Западно-Казахстанская область - 3,

    Карагандинская область - 18,

    Кызылординская область - 1,

    Павлодарская область - 34,

    Северо-Казахстанская область - 29,

    Туркестанская область - 1.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 961495.

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