08:15, 03 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 282 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 89,
город Алматы - 10,
Акмолинская область - 38,
Актюбинская область - 7,
Алматинская область - 36,
Восточно-Казахстанская область - 12,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 3,
Карагандинская область - 18,
Кызылординская область - 1,
Павлодарская область - 34,
Северо-Казахстанская область - 29,
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 961495.