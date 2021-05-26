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    08:15, 26 Май 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2810 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 273,

    город Алматы - 759,

    город Шымкент - 178,

    Акмолинская область - 159,

    Актюбинская область - 119,

    Алматинская область - 402,

    Атырауская область - 52,

    Восточно-Казахстанская область - 144,

    Жамбылская область - 51,

    Западно-Казахстанская область - 113,

    Карагандинская область - 399,

    Костанайская область - 17,

    Кызылординская область - 19,

    Мангистауская область - 21,

    Павлодарская область - 74,

    Северо-Казахстанская область - 17,

    Туркестанская область - 13.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 343788.

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