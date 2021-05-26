08:15, 26 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2810 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 273,
город Алматы - 759,
город Шымкент - 178,
Акмолинская область - 159,
Актюбинская область - 119,
Алматинская область - 402,
Атырауская область - 52,
Восточно-Казахстанская область - 144,
Жамбылская область - 51,
Западно-Казахстанская область - 113,
Карагандинская область - 399,
Костанайская область - 17,
Кызылординская область - 19,
Мангистауская область - 21,
Павлодарская область - 74,
Северо-Казахстанская область - 17,
Туркестанская область - 13.
Итого выздоровевших в Казахстане - 343788.